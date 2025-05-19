В Гусаре ведется капитальный ремонт автодороги, соединяющей 6 населенных пунктов

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы в Гусарском районе, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 5 тыс. человек.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы в Гусарском районе, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 5 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

26,7-километровая дорога ремонтируется в соответствии с 4-й технической категорией. Ширина автотрассы увеличивается до 10 метров. В настоящее время ведутся земляные работы, работы по выравниванию и расширению дороги.

Проект также включает строительство водопропускных труб для отвода воды вдоль дороги.