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В Гусаре ведется капитальный ремонт автодороги, соединяющей 6 населенных пунктов

В Гусаре ведется капитальный ремонт автодороги, соединяющей 6 населенных пунктов Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы в Гусарском районе, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 5 тыс. человек.
Инфраструктура
19 мая 2025 г. 15:05
В Гусаре ведется капитальный ремонт автодороги, соединяющей 6 населенных пунктов

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы в Гусарском районе, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 5 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

26,7-километровая дорога ремонтируется в соответствии с 4-й технической категорией. Ширина автотрассы увеличивается до 10 метров. В настоящее время ведутся земляные работы, работы по выравниванию и расширению дороги.

Проект также включает строительство водопропускных труб для отвода воды вдоль дороги.

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Версия на азербайджанском языке Qusarda 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yollar əsaslı təmir edilir

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