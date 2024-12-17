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В Гусаре реконструирована соединяющая 7 населенных пунктов автодорога

В Гусаре реконструирована соединяющая 7 населенных пунктов автодорога В Гусарском районе завершен капитальный ремонт автодороги Гусар-Худат (18 км)-Ланги-Джагаргышлаг-Урваоба-Атлыхан-Кузунгышлаг-Зинданмуруггышлаг-Аварангышлаг, соединяющей 7 населенных пунктов с населением 5 тыс. человек.
Инфраструктура
17 декабря 2024 г. 12:41
В Гусаре реконструирована соединяющая 7 населенных пунктов автодорога

В Гусарском районе завершен капитальный ремонт автодороги Гусар-Худат (18 км)-Ланги-Джагаргышлаг-Урваоба-Атлыхан-Кузунгышлаг-Зинданмуруггышлаг-Аварангышлаг, соединяющей 7 населенных пунктов с населением 5 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Автомобильная дорога протяженностью 23 километра находилась в непригодном состоянии из-за длительной эксплуатации и воздействия природных факторов. По этой причине дороги, нуждающиеся в капитальном ремонте и восстановлении, были модернизированы в соответствии с 4-й технической категорией. Ширина дорог увеличена до 10 метров, уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

На последнем этапе проекта была произведена установка дорожных знаков, нанесены линии дорожной разметки для нормальной организации дорожного движения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQusarda 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolu yenidən qurulub

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