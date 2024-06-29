В Гусаре прошла встреча Совместной азербайджано-российской комиссии по распределению водных ресурсов реки Самур

В Гусаре прошла 26-я встреча Совместной азербайджано-российской комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Встреча прошла под руководством сопредседателя Совместной комиссии с азербайджанской стороны, председателя правления Региональной службы водных ресурсов и мелиорации при Агентстве Закира Гулиева и сопредседателя с российской стороны, заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов России Вадима Никонорова.

На заседании присутствовали сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, министерства цифрового развития и транспорта, министерства иностранных дел, Государственной службы по вопросам имущества и Государственной пограничной службы. На встрече были рассмотрены вопросы распределения водных ресурсов реки Самур между двумя странами, мониторинга, совместной эксплуатации Самурского гидроузла и другие вопросы, подписан протокол о предстоящих мероприятиях.