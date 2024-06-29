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В Гусаре прошла встреча Совместной азербайджано-российской комиссии по распределению водных ресурсов реки Самур

В Гусаре прошла встреча Совместной азербайджано-российской комиссии по распределению водных ресурсов реки Самур
Инфраструктура
29 июня 2024 г. 09:32
В Гусаре прошла встреча Совместной азербайджано-российской комиссии по распределению водных ресурсов реки Самур

В Гусаре прошла 26-я встреча Совместной азербайджано-российской комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Встреча прошла под руководством сопредседателя Совместной комиссии с азербайджанской стороны, председателя правления Региональной службы водных ресурсов и мелиорации при Агентстве Закира Гулиева и сопредседателя с российской стороны, заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов России Вадима Никонорова.

На заседании присутствовали сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, министерства цифрового развития и транспорта, министерства иностранных дел, Государственной службы по вопросам имущества и Государственной пограничной службы. На встрече были рассмотрены вопросы распределения водных ресурсов реки Самур между двумя странами, мониторинга, совместной эксплуатации Самурского гидроузла и другие вопросы, подписан протокол о предстоящих мероприятиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamur çayının su ehtiyatlarının bölünməsi üzrə Azərbaycan-Rusiya Birgə Komissiyasının görüşü olub

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