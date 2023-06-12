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В Губе возобновлено движение на некоторых участках дорог

В Губе возобновлено движение на некоторых участках дорог В Губе сняты ограничения движения на нескольких автомобильных дорогах, введенные в связи с нестабильными погодными условиями
Инфраструктура
12 июня 2023 г. 17:39
В Губе возобновлено движение на некоторых участках дорог

В Губе сняты ограничения движения на нескольких автомобильных дорогах, введенные в связи с нестабильными погодными условиями.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что возникшие в результате интенсивных осадков селевые потоки принесли с собой ил и камни на проезжую часть, заблокировав движение на некоторых участках автомобильных дорог Чайговушан-Ерфи-Гаядалы и Чайговушан-Адур, а также разрушив часть конструкций (длиной около 11-12 м) моста через реку Бабачай в районе села Ерфи.

На указанные территории немедленно были мобилизованы специальная техника и живая сила ООО “Дорожная эксплуатация специального назначения № 11”, принадлежащего агентству.

В результате неотложных мер движение на дорогах было восстановлено.

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