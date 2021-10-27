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В Губадлы создан таможенный пост

В Губадлы создан таможенный пост Государственный таможенный комитет (ГТК) создал на территории Губадлинского района таможенный пост “Губадлы” Южного территориального Главного таможенного управления.
Инфраструктура
27 октября 2021 г. 17:31
В Губадлы создан таможенный пост
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Государственный таможенный комитет (ГТК) создал на территории Губадлинского района таможенный пост “Губадлы” Южного территориального Главного таможенного управления.

Об этом в интервью Report заявил начальник Главного оперативно-следственного управления ГТК, генерал-майор таможенной службы Масум Расулов.

По его словам, для борьбы с правонарушениями против таможенных правил на освобожденных от оккупации землях, предотвращения незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, других запрещенных товаров, для осуществления таможенного контроля на территории Губадлинского района создан таможенный пост “Губадлы” Южного территориального Главного таможенного управления.

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Версия на английском языке Azerbaijani Customs Committee sets up customs post in Gubadli
Версия на азербайджанском языке Qubadlıda gömrük postu yaradılıb

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