В Губадлы создан таможенный пост

Государственный таможенный комитет (ГТК) создал на территории Губадлинского района таможенный пост “Губадлы” Южного территориального Главного таможенного управления.
Об этом в интервью Report заявил начальник Главного оперативно-следственного управления ГТК, генерал-майор таможенной службы Масум Расулов.
По его словам, для борьбы с правонарушениями против таможенных правил на освобожденных от оккупации землях, предотвращения незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, других запрещенных товаров, для осуществления таможенного контроля на территории Губадлинского района создан таможенный пост “Губадлы” Южного территориального Главного таможенного управления.