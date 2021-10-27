В Губадлы создан таможенный пост

Государственный таможенный комитет (ГТК) создал на территории Губадлинского района таможенный пост “Губадлы” Южного территориального Главного таможенного управления.

Государственный таможенный комитет (ГТК) создал на территории Губадлинского района таможенный пост “Губадлы” Южного территориального Главного таможенного управления.

Об этом в интервью Report заявил начальник Главного оперативно-следственного управления ГТК, генерал-майор таможенной службы Масум Расулов.

По его словам, для борьбы с правонарушениями против таможенных правил на освобожденных от оккупации землях, предотвращения незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, других запрещенных товаров, для осуществления таможенного контроля на территории Губадлинского района создан таможенный пост “Губадлы” Южного территориального Главного таможенного управления.