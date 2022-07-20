В Грузию будут привлечены дополнительные грузы из Туркменистана

"Туркменистан заинтересован в использовании грузинского коридора, что позволит увеличить грузооборот за счет привлечения дополнительного грузопотока в несколько миллионов тонн".

"Туркменистан заинтересован в использовании грузинского коридора, что позволит увеличить грузооборот за счет привлечения дополнительного грузопотока в несколько миллионов тонн".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

По словам министра, Туркменистан является одним из важнейших торговых партнеров Грузии: "На двусторонних встречах мы обсудили направления сотрудничества в различных сферах экономики. Также было подписано соглашение о сотрудничестве в транспортной сфере. Согласно соглашению, будут осуществляться прямые рейсы в Ашхабад, что позволит углубить экономические отношения".

Л.Давиташвили отметил, что Туркменистан, обладающий крупной химической промышленностью, выразил заинтересованность в использовании грузинского коридора: "Туркменистан заинтересован в экспорте своей продукции с использованием транспортно-логистической инфраструктуры Грузии. В связи с этим достигнута договоренность, и я надеюсь, что в ближайшее время будут привлечены дополнительные грузы из Туркменистана в Грузию".

Министр отметил, что также обсуждалось сотрудничество с Туркменистаном в энергетической сфере: "Сегодня Туркменистан поставляет в Грузию нефть и нефтепродукты. Речь идет о дешевых энергоресурсах. В будущем будет проведена совместная работа с нашими коллегами по этому вопросу".