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В Грузии завершат строительство автомагистрали к границе с Азербайджаном в этом году

В Грузии завершат строительство автомагистрали к границе с Азербайджаном в этом году Строительство новой скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо (Кахети) к границе с Азербайджаном активно продолжается и завершится в 2024 году.
Инфраструктура
29 июня 2024 г. 12:46
В Грузии завершат строительство автомагистрали к границе с Азербайджаном в этом году

Строительство новой скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо (Кахети) к границе с Азербайджаном активно продолжается и завершится в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры.

Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана.

Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. Проект финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 млн лари.

В ведомстве отметили, что строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Azərbaycanla sərhədə qədər avtomobil yolunun tikintisi bu il başa çatdırılacaq

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