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В Грузии увеличена пошлина за транзитные грузоперевозки

В Грузии увеличена пошлина за транзитные грузоперевозки Пошлина за использование грузовыми автомобилями автомобильных дорог Грузии в транзитных целях повышена на 75%.
Инфраструктура
9 июня 2022 г. 15:08
В Грузии увеличена пошлина за транзитные грузоперевозки

Пошлина за использование грузовыми автомобилями автомобильных дорог Грузии в транзитных целях повышена на 75%.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим в соответствующее решение правительства Грузии внесены поправки.

Согласно поправкам, пошлина увеличена с 200 лари (68 долларов США) до 350 лари (119 долларов США).

Новый тариф на грузоперевозки вступит в силу с 20 июня этого года.

Ожидается, что с введением нового тарифа доходы Грузии от транзита грузов резко возрастут.

В январе-апреле этого года транзитом через соседнюю страну прошло более 116 тысяч грузов, а объем поступлений в бюджет составил 23,2 млн лари.

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Версия на английском языке Georgia raises transit duty by 75% 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan tranzit yük daşınmasına görə rüsumu 75 % artırıb

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