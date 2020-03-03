В Грузии приостановлено строительство терминала

Тбилисский городской суд удовлетворил иск движения "Наш Батуми", которое опротестовывает строительство терминала минеральных удобрений в Батумском порту.

Как передает Report, об этом сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Речь идет о проекте строительства терминала минеральных удобрений с целью перевозки гранулированных карбамидов, который предусматривает создание нового логистического транспортного коридора через Грузию из Азербайджана и стран Азии в Европу, передает Sputnik Грузия.

Ожидалось, что новый терминал повысит оборот грузов в Батумском порту на 200 тысяч тонн. Против строительства терминала не раз выступали различные общественные движения.

Суд обязал министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства подготовить и представить заключение о воздействии на окружающую среду при строительстве и эксплуатации терминала, а также признал недействительным документ, на основании которого в Батуми началось строительство терминала минеральных удобрений. Активисты утверждают, что решение суда может стать окончательным основанием для прекращения строительства.

"Это решение подтверждает, что протест против строительства химического терминала был легитимным и дает возможность для дальнейшей борьбы", - заявил в эфире Первого канала адвокат Заал Лухуташвили.

Напомним, инвестиции в проект в размере 20 млн долларов США осуществляет американская корпорация Trammo.