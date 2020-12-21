В Грузии отложено строительство дороги до границы с Азербайджаном

Строительство дороги от грузинского города Рустави до пограничного пункта “Красный мост” на границе с Азербайджаном отложено.

Строительство дороги от грузинского города Рустави до пограничного пункта “Красный мост” на границе с Азербайджаном отложено.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, сообщает грузинское бюро Report.

По ее словам, причиной этого стала нехватка финансовых ресурсов, вызванная пандемией коронавируса.

Цкитишвили полагает, что некоторые проекты неизбежно будут отложены: “Участки Рустави-Красный мост и Рустави-Садахлы также в их числе. Мы не сможем запустить их до 2023 года. Хотя мы готовы к реализации проектов, финансовые и фискальные рамки этого не позволяют”.

Отметим, что в феврале прошлого года Европейский инвестиционный банк выделил Грузии кредит в размере 250 миллионов евро в связи со строительством автомагистралей Рустави-Красный мост и Рустави-Садахлы. Строительные работы планировалось завершить к 2023 году.