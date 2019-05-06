Казахстан продолжит эксплуатацию SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево

Казахстан пока не будет вводить ограничения на использование единственного в гражданской авиации самолета Sukhoi Super Jet 100 после катастрофы в Шереметьево.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в понедельник в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики..

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

"Пока ограничений нет", - сказал собеседник РИА Новости, добавив, что республика ожидает результатов расследования в РФ.По данным комитета, в гражданской авиации Казахстана есть один самолет Sukhoi Super Jet 100, регистрационный номер UP-SJ001. "Воздушное судно эксплуатирует авиакомпания Comlux-KZ. Самолет прошел модернизацию в США, борт выполняет только бизнес-полеты. Необходимо отметить, что самолет на рейсах регулярных пассажирских перевозок не используется. Экипажи UP-SJ001 прошли полный курс подготовки на данное воздушное судно", - добавили в комитете.