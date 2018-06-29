В графиках некоторых маршрутных автобусов Баку будут задержки

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ ООО BakuBus распространило информацию в связи с задержками в графиках некоторых маршрутных автобусов.

Как сообщил Report пресс-секретарь ООО BakuBus Габиль Бабаев, наблюдается отставание в графиках автобусов BakuBus, следующих по маршрутным линиям № 2, 6, 13 и 14.

По его словам, это связано с проведением ремонтных работ на дороге Бакинский международный автовокзал - Хырдаланский круг.

За возможные неудобства BakuBus приносит извинения пассажирам и просит отнестись к нынешней ситуации с пониманием.