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    В графиках некоторых маршрутных автобусов Баку будут задержки

    Это связано с проведением ремонтных работ на дороге Бакинский международный автовокзал - Хырдаланский круг

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ ООО BakuBus распространило информацию в связи с задержками в графиках некоторых маршрутных автобусов.

    Как сообщил Report пресс-секретарь ООО BakuBus Габиль Бабаев, наблюдается отставание в графиках автобусов BakuBus, следующих по маршрутным линиям № 2, 6, 13 и 14.

    По его словам, это связано с проведением ремонтных работ на дороге Бакинский международный автовокзал - Хырдаланский круг.

    За возможные неудобства BakuBus приносит извинения пассажирам и просит отнестись к нынешней ситуации с пониманием.

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