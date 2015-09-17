В график движения электропоездов Баку-Сумгайыт добавлен новый рейс

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в график движения пассажирских электрических поездов Баку-Сумгайыт добавлен новый рейс.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с учетом плотности пассажиров, дополнительный рейс будет отправляться с Бакинской пассажирской станции в 07:50, с Сумгайытской пассажирской станции в 09:00.

Таким образом, электропоезда будут отправляться из Баку в 05:10, 05:30, 06:50, 07:50, 16:00, 17:25, 18:25 и 19:25, из Сумгайыта - в 06:40, 07:10, 07:55, 09:00, 17:10, 18:30, 19:30 и 20:30.

Отметим, что с 15 сентября вступил в силу график движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт.