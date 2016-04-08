​В Госслужбе автомобильного транспорта выявлены случаи присвоения государственных средств

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Счетная палата Азербайджана провела аудит финансово-хозяйственной деятельности Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) министерства транспорта. По итогам аудита выявлено, что при процессе приема на работу не соблюдались требования соответствующих юридических актов о приеме на государственную службу, нарушались требования налогового законодательства.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты о деятельности за 2015 год.

По итогам проверок выявлен перерасход средств по командировочным расходам, проведению мероприятий международного и республиканского уровня. В то же время отмечается несоблюдение соответствующих правил при продаже материальных ценностей, полученных при списании основных средств (фондов), не обеспечено получение дебиторских задолженностей в размере 0,8 тыс. манатов от оказания диспетчерских услуг. В документе отмечается разница между суммами, указанными в финансовых отчетах ООО "Организация пассажирских и грузоперевозок в Баку" и находящихся в его подчинении четырех структур, и суммами, указанными в выписках из государственного реестра коммерческих юридических лиц. Для устранения данной разницы предприняты соответствующие меры.

Отметим, что документ отчета представлен в Милли Меджлис и 15 апреля будет вынесен на пленарное заседание парламента.