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В Госкомтаможне прошла встреча с семьями шехидов и участниками Отечественной войны

В Госкомтаможне прошла встреча с семьями шехидов и участниками Отечественной войны Сегодня в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК) состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы.
Инфраструктура
5 ноября 2021 г. 14:57
В Госкомтаможне прошла встреча с семьями шехидов и участниками Отечественной войны

Сегодня в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК) состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госкомитета, в мероприятии приняли участие руководство комитета, члены семей шехидов и ветераны Отечественной войны.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На встрече был показан видеоролик, посвященный Отечественной войне.

Выступая на мероприятии, председатель ГТК Сафар Мехтиев отметил, что встреча с семьями шехидов и ветеранами войны накануне первой годовщины исторической победы Азербайджана является большой гордостью для коллектива комитета.

"Для сотрудников таможенной службы большая честь работать плечом к плечу с участниками Отечественной войны и членами семей шехидов", - сказал С.Мехтиев.

Затем председатель Государственного таможенного комитета вручил удостоверения членам семей шехидов и ветеранам, принятым на службу в таможенные органы.

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