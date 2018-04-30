В Госкомитете градостроительства и архитектуры произведены назначения на руководящие должности - ЭКСКЛЮЗИВ

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Новый председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Самир Нуриев произвел ряд кадровых перестановок.

Как сообщает Report, Анар Гулиев назначен главой аппарата комитета.

Ранее он возглавлял аппарат Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) и сменил на новом посту Агамирзу Джанмирзоева.

Бывший глава аппарата комитета переведен начальником отдела по работе с документами, предоставляемыми для выдачи технических норм и лицензий. Эта должность, которую он ранее занимал, до сих пор оставалась вакантной.

Кроме того, Шахназ Мустафаева назначена начальником отдела финансов и бухгалтерского учета комитета. Ранее она являлась начальником отдела финансов и обеспечения MİDA.

Возглавлявший отдел градостроительства Анар Байрамов освобожден от занимаемой должности. Выполнение обязанностей поручено его заместителю Фахри Айдемиру.

Напомним, что ранее С.Нуриев являлся председателем правления MİDA. В настоящее время его обязанности выполняет заместитель председателя структуры Садиг Садыгов.