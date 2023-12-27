Госагентство водных ресурсов: Продолжается восстановление водохранилищ в Карабахе

Завершены ремонтно-восстановительные работы Суговушанского и Хачинчайского водохранилищ, а также левобережного канала Тертерчай на освобожденных от оккупации территориях.

Завершены ремонтно-восстановительные работы Суговушанского и Хачинчайского водохранилищ, а также левобережного канала Тертерчай на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Асад Ширинов.

По его словам, восстановительные работы велись за счет средств, выделенных на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Ремонтно-восстановительные работы на водохранилищах Кенделанчай 1, Кенделанчай 2 и Ашагы Кенделанчай планируется завершить в ближайшие дни, сказал он.

"Работы по строительству магистрального канала из водохранилища "Гыз галасы", водохранилищ Хакаричай и Баргюшадчай и их каналов планируется начать в ближайшие годы. Данные проекты внесут значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов, в частности Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов", - сказал Ширинов.