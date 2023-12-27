О нас

Госагентство водных ресурсов: Продолжается восстановление водохранилищ в Карабахе

Госагентство водных ресурсов: Продолжается восстановление водохранилищ в Карабахе Завершены ремонтно-восстановительные работы Суговушанского и Хачинчайского водохранилищ, а также левобережного канала Тертерчай на освобожденных от оккупации территориях.
Инфраструктура
27 декабря 2023 г. 12:11
Госагентство водных ресурсов: Продолжается восстановление водохранилищ в Карабахе

Завершены ремонтно-восстановительные работы Суговушанского и Хачинчайского водохранилищ, а также левобережного канала Тертерчай на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Асад Ширинов.

По его словам, восстановительные работы велись за счет средств, выделенных на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Ремонтно-восстановительные работы на водохранилищах Кенделанчай 1, Кенделанчай 2 и Ашагы Кенделанчай планируется завершить в ближайшие дни, сказал он.

"Работы по строительству магистрального канала из водохранилища "Гыз галасы", водохранилищ Хакаричай и Баргюшадчай и их каналов планируется начать в ближайшие годы. Данные проекты внесут значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов, в частности Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов", - сказал Ширинов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan announces steps taken to repair and restorate reservoirs in Karabakh, Eastern Zangazur
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda su anbarlarının təmir-bərpası ilə bağlı aparılan işlər açıqlanıb

Другие новости из категории

Президент выделил 1,2 млн манатов на капитальный ремонт дороги в Губинском районе
Президент выделил 1,2 млн манатов на капитальный ремонт дороги в Губинском районе
27 декабря 2023 г. 13:37
На ремонт дорог в Сабаильском районе Баку выделено 350 тыс. манатов
На ремонт дорог в Сабаильском районе Баку выделено 350 тыс. манатов
27 декабря 2023 г. 13:32
В 4-й и 5-й жилые кварталы Агдама будут переселены более 8 тыс. человек
ФотоВ 4-й и 5-й жилые кварталы Агдама будут переселены более 8 тыс. человек
27 декабря 2023 г. 13:20
В Азербайджане проложено 780 км водопроводных линий
В Азербайджане проложено 780 км водопроводных линий
27 декабря 2023 г. 12:47
Годовой пассажиропоток АЖД достиг исторического рекорда в 7 млн человек
ФотоГодовой пассажиропоток АЖД достиг исторического рекорда в 7 млн человек
27 декабря 2023 г. 11:52
В ГААД произошло кадровое изменение
В ГААД произошло кадровое изменение
27 декабря 2023 г. 10:56
В бакинском метро будут организованы праздничные программы для пассажиров
ФотоВ бакинском метро будут организованы праздничные программы для пассажиров
27 декабря 2023 г. 10:23
Бакинский метрополитен изменит режим работы в праздничные дни
Бакинский метрополитен изменит режим работы в праздничные дни
27 декабря 2023 г. 10:18
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
27 декабря 2023 г. 08:25
АЖД продолжает поддерживает меры по защите окружающей среды в Азербайджане
АЖД продолжает поддерживает меры по защите окружающей среды в Азербайджане
26 декабря 2023 г. 18:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi