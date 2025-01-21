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В Госагентстве обнародовали детали строительства нового моста через канал Самур-Абшерон

В Госагентстве обнародовали детали строительства нового моста через канал Самур-Абшерон Строительство нового моста через железнодорожные пути и канал Самур-Абшерон, который соединит город Сумгайыт с поселком Сарай, ведется днем и в ночное время суток, чтобы не мешать отдыху местных жителей.
Инфраструктура
21 января 2025 г. 16:47
В Госагентстве обнародовали детали строительства нового моста через канал Самур-Абшерон

Строительство нового моста через железнодорожные пути и канал Самур-Абшерон, который соединит город Сумгайыт с поселком Сарай, ведется круглосуточно с целью завершения работ в соответствии с графиком.

Sumqayıt şəhərini Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsi ilə birləşdirən Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən dəmiryol xətti və Samur–Abşeron kanalı üzərində yeni körpünün tikintisi ilə bağlı işlərin həm gündüz, həm də gecə saatlarında aparılması tikintinin qrafikinə uyğun vaxtında başa çatdırılması məqsədi daşıyır.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В агентстве сообщили, что для завершения строительства в установленные сроки привлекли на объект необходимое количество рабочих и техники. Новый мост будет состоять из 3 пролетов общей длиной 104 метра. Ширина моста составит 21,6 метра, он будет иметь 4 полосы движения. По обеим сторонам предусмотрено строительство пешеходных тротуаров шириной 2 метра.

Мост возводится на 4 опорах, средние опоры состоят из 6 колонн диаметром 1,5 метра каждая. Всего у моста будет 12 колонн. Каждая опора строится на сваях длиной 14 метров и диаметром 1 метр, расположенных в два ряда. Общее количество свай - 80 штук.

В рамках работ уже выполнен перенос существующих коммуникаций, демонтаж старого моста, расчистка и подготовка строительной площадки. Напомним, что прежний мост, построенный в 1970-х годах, был признан аварийным по результатам совместного осмотра специалистами профильных ведомств.

Координационный совет по транспорту, рассмотрев заключения экспертов, принял решение о сносе старого моста и строительстве на его месте нового. Работы поручены Госагентству автодорог Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtı Saray qəsəbəsi ilə birləşdirən körpünün tikinti işləri açıqlanıb

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