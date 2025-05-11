О нас

В Шуше предусмотрено строительство 16 зданий

В Шуше предусмотрено строительство 16 зданий В рамках проекта четвертого жилого комплекса в городе Шуша планируется строительство 16 зданий.
Инфраструктура
11 мая 2025 г. 17:42
В Шуше предусмотрено строительство 16 зданий

В рамках проекта четвертого жилого комплекса в городе Шуша планируется строительство 16 зданий.

Об этом сотруднику Report в Шуше сообщил сотрудник Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Исмаил Исмаилов.

"В рамках проекта четвёртого жилого комплекса в городе Шуша предусмотрено строительство 16 зданий. Общая площадь комплекса составляет 6,2 гектара. В целом запланировано возведение 274 квартир. В зданиях будут одно-, двух-, трёх-, четырёх- и пятикомнатные квартиры.

На территории жилого комплекса будет создана необходимая социальная инфраструктура. После освобождения Шуши - колыбели азербайджанской культуры — от оккупации 8 ноября 2020 года, в городе начались масштабные строительные и восстановительные работы. Сегодня город восстанавливается с сохранением своей исторической архитектуры и культурного наследия, вновь распахивая объятия перед своими коренными жителями", — отметил И. Исмаилов.

По его словам, на сегодняшний день в Шушу уже вернулись 376 семей:

"До настоящего времени в Шуше сдано в эксплуатацию 23 здания, включающие 450 квартир. На следующем этапе планируется реализация ещё трёх проектов. В рамках партнёрства государства и частного сектора в центральной части города строится 10 жилых комплексов. В их состав входят гостиницы, офисные здания и другие объекты".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şuşa şəhərində 16 binanın inşası nəzərdə tutulub

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi