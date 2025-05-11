В Шуше предусмотрено строительство 16 зданий

В рамках проекта четвертого жилого комплекса в городе Шуша планируется строительство 16 зданий.

В рамках проекта четвертого жилого комплекса в городе Шуша планируется строительство 16 зданий.

Об этом сотруднику Report в Шуше сообщил сотрудник Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Исмаил Исмаилов.

"В рамках проекта четвёртого жилого комплекса в городе Шуша предусмотрено строительство 16 зданий. Общая площадь комплекса составляет 6,2 гектара. В целом запланировано возведение 274 квартир. В зданиях будут одно-, двух-, трёх-, четырёх- и пятикомнатные квартиры.



На территории жилого комплекса будет создана необходимая социальная инфраструктура. После освобождения Шуши - колыбели азербайджанской культуры — от оккупации 8 ноября 2020 года, в городе начались масштабные строительные и восстановительные работы. Сегодня город восстанавливается с сохранением своей исторической архитектуры и культурного наследия, вновь распахивая объятия перед своими коренными жителями", — отметил И. Исмаилов.

По его словам, на сегодняшний день в Шушу уже вернулись 376 семей:

"До настоящего времени в Шуше сдано в эксплуатацию 23 здания, включающие 450 квартир. На следующем этапе планируется реализация ещё трёх проектов. В рамках партнёрства государства и частного сектора в центральной части города строится 10 жилых комплексов. В их состав входят гостиницы, офисные здания и другие объекты".