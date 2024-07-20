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В Главном таможенном управлении Нахчывана подвели итоги первого полугодия

В Главном таможенном управлении Нахчывана подвели итоги первого полугодия В Нахчыванском главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана состоялось заседание по итогам первого полугодия.
Инфраструктура
20 июля 2024 г. 20:26
В Главном таможенном управлении Нахчывана подвели итоги первого полугодия

В Нахчыванском главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана состоялось заседание по итогам первого полугодия.

Как сообщает местное бюро Report, начальник главного управления, генерал-майор таможенной службы Вугар Алиев предоставил информацию о вопросах, которые были обсуждены на оперативном совещании в ГТК по итогам работы, проделанной за первую половину 2024 года.

Он отметил, что работа, проведенная за прошедший год в Нахчыванской АР в направлении реализации государственной политики в сфере таможенного дела, достигнутые успехи являются результатом реформ в соответствующей сфере.

Затем был заслушан отчет о проделанной работе за первые шесть месяцев 2024 года, а также доклады руководителей подведомственных структурных подразделений.

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