В Главном таможенном управлении Нахчывана подвели итоги первого полугодия

В Нахчыванском главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана состоялось заседание по итогам первого полугодия.
Как сообщает местное бюро
Он отметил, что работа, проведенная за прошедший год в Нахчыванской АР в направлении реализации государственной политики в сфере таможенного дела, достигнутые успехи являются результатом реформ в соответствующей сфере.
Затем был заслушан отчет о проделанной работе за первые шесть месяцев 2024 года, а также доклады руководителей подведомственных структурных подразделений.