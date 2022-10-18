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В Германии отменили почти 120 авиарейсов из-за забастовки пилотов Eurowings

В Германии отменили почти 120 авиарейсов из-за забастовки пилотов Eurowings Забастовка пилотов авиакомпании Eurowings, являющейся дочерней компанией немецкого перевозчика Lufthansa, привела во вторник к отмене более 120 рейсов.
Инфраструктура
18 октября 2022 г. 16:28
В Германии отменили почти 120 авиарейсов из-за забастовки пилотов Eurowings

Забастовка пилотов авиакомпании Eurowings, являющейся дочерней компанией немецкого перевозчика Lufthansa, привела во вторник к отмене более 120 рейсов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на операторов ряда аэропортов.

В наибольшей степени забастовка затронула воздушные гавани на территории Германии. В Дюссельдорфе аннулированы 84 рейса из 160 запланированных, в аэропорту Кельна и Бонна - 35 рейсов из 63. В среду ожидается отмена еще около 100 рейсов, сообщает ТАСС.

Ранее к трехдневной стачке призвал профсоюз пилотов и бортпроводников Vereinigung Cockpit. Объединение добивается улучшения условий труда сотрудников за счет увеличения часов отдыха. Работодатель уже согласился предоставить пилотам 10 дополнительных выходных, профсоюз хочет 14.

Eurowings в день в среднем осуществляет 500 перелетов, перевозя от 50 до 70 тыс. пассажиров.

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Версия на английском языке Nearly 120 flights canceled in Germany due to strike by Eurowings pilots

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