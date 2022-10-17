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В Германии началась трехдневная забастовка пилотов Eurowings

В Германии началась трехдневная забастовка пилотов Eurowings Пилоты авиакомпании Eurowings, низкобюджетного подразделения германской авиакомпании Lufthansa, начали трехдневную забастовку, добиваясь снижения максимального количества полетных часов.
Инфраструктура
17 октября 2022 г. 13:27
В Германии началась трехдневная забастовка пилотов Eurowings

Пилоты авиакомпании Eurowings, низкобюджетного подразделения германской авиакомпании Lufthansa, начали трехдневную забастовку, добиваясь снижения максимального количества полетных часов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает AР.

Ожидается, что из 400 рейсов перевозчика, намеченных на понедельник 17 октября, состоятся 230. Только в аэропорту Дюссельдорфа в понедельник пришлось отменить 102 рейса авиакомпании из 171.

Полеты австрийских дочерних компаний Eurowings Europe и Eurowings Discover будут совершаться в штатном режиме.

В прошлый раз пилоты Eurowings выходили на забастовку 6 октября.

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Версия на английском языке Eurowings pilots begin strike in Germany over workload

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