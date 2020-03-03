В Геранбое пробурят 43 субартезианских скважин

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Геранбойском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 43 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 31 населенном пункте Геранбойского района с населением 70278 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.12 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 3 млн манатов.