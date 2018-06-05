В Геранбое для жителей находящихся в аварийном состоянии многоквартирных зданий построят новое жилье

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Геранбой.

Как сообщает Report, для строительства 40-квартирного жилого дома в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей находящихся в аварийном состоянии многоквартирных зданий в городе Геранбой из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Геранбойского района выделено 3,0 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.