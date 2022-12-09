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В Гёйгёле возникли проблемы с водоснабжением 

В Гёйгёле возникли проблемы с водоснабжением  В некоторых районах Гейгеля возникли проблемы с подачей питьевой воды.
Инфраструктура
9 декабря 2022 г. 10:15
В Гёйгёле возникли проблемы с водоснабжением 

В некоторых районах Гёйгёля возникли проблемы с подачей питьевой воды.

Об этом западному бюро Report сообщили жители города.

По их словам, водоснабжение отсутствует уже несколько дней, пэтому жители используют питьевую воду, доставляемую водовозами.

Как сообщили Report в Исполнительной власти Гейгельского района, причиной проблемы стала авария на участке магистрального водопровода, проходящего по территории села Тоганалы: "Управление водоканала Гейгельского района выполняет ремонтные работы на водопроводе. В ближайшее время поломки будут устранены, и подача питьевой воды в город будет восстановлена".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə içməli suyun verilməsində problemlər yaranıb

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