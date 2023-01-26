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В Гейгеле создана новая дренажная система для водоснабжения Гянджи

В Гейгеле создана новая дренажная система для водоснабжения Гянджи Для обеспечения города Гянджа стабильной и качественной питьевой водой из Гёйгёльского источника создана новая дренажная система производительностью 200 литров в секунду.
Инфраструктура
26 января 2023 г. 13:10
В Гейгеле создана новая дренажная система для водоснабжения Гянджи

Для обеспечения города Гянджа стабильной и качественной питьевой водой из Гёйгёльского источника создана новая дренажная система производительностью 200 литров в секунду.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО ”Азерсу", об этом сказал заместитель начальника департамента Джейхун Мамедов.

По его словам, в Гяндже построено водохранилище объемом 4 000 кубометров и проведен магистральный водопровод протяженностью 24,3 км от источника к водохранилищу.

В то же время на источнике Гызылгая проведены восстановительные работы, построены 3 водохранилища общей емкостью 12 тысяч кубометров и 11 км магистральных водопроводов.

Большая часть потребностей города в питьевой воде обеспечивается за счет Шамкирчайского водохранилища. Рядом с водохранилищем построена водоочистная установка производительностью 140 тысяч кубометров в сутки и магистральный водопровод Шамкирчай-Гянджа протяженностью 27,5 км до города Гянджа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncəni su ilə təmin etmək üçün Göygöldə yeni drenaj sistemi yaradılıb

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