В Гарадагском районе Баку отремонтированы 20 км улиц

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана в этом году выполнило в Гарадагском районе Баку ремонтные работы на 13 улицах общей протяженностью 19,6 километра.

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана в этом году выполнило в Гарадагском районе Баку ремонтные работы на 13 улицах общей протяженностью 19,6 километра.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

По информации, из отремонтированных дорог 8,43 километра пришлись на поселок Локбатан, 5,1 километра – поселок Гызылбаш, 3,2 километра – поселок Сахиль и 2,9 километра – поселок Гобустан.

В прошлом году в Гарадагском районе были проведены ремонтные работы на улицах и дорогах общей протяженностью 6,5 километра.