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В Гарадагском районе Баку отремонтированы 20 км улиц

В Гарадагском районе Баку отремонтированы 20 км улиц Госагентство автомобильных дорог Азербайджана в этом году выполнило в Гарадагском районе Баку ремонтные работы на 13 улицах общей протяженностью 19,6 километра.
Инфраструктура
13 декабря 2022 г. 17:10
В Гарадагском районе Баку отремонтированы 20 км улиц

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана в этом году выполнило в Гарадагском районе Баку ремонтные работы на 13 улицах общей протяженностью 19,6 километра.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

По информации, из отремонтированных дорог 8,43 километра пришлись на поселок Локбатан, 5,1 километра – поселок Гызылбаш, 3,2 километра – поселок Сахиль и 2,9 километра – поселок Гобустан.

В прошлом году в Гарадагском районе были проведены ремонтные работы на улицах и дорогах общей протяженностью 6,5 километра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Qaradağ rayonunda bu il 20 kiilometr uzunluğunda küçə təmir olunub

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