В Гахе запущены работы по обновлению автомобильных дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) запустило в Гахе капитальную реконструкцию автомобильных дорог, ответвляющихся с 11 км от дороги Гах-Гачгачай-Армудлу протяженностью 12,5 км и ведущих в жилые массивы Ашагы Малах-Гашгачай-

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) запустило в Гахе капитальную реконструкцию автомобильных дорог, ответвляющихся с 11 км от дороги Гах-Гачгачай-Армудлу протяженностью 12,5 км и ведущих в жилые массивы Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГААДА.

Ширина дороги, реконструируемой по IV технической категории, составляет 10 метров.

Кроме того, начато строительство двухарочного нового моста длиной 36 метров, объединяющего сельские дороги Гашгачай-Армудлу.

Работы в настоящее время ведутся на автодороге Малах протяженностью 1500 метров.

На последнем этапе проекта строительства будут установлены автобусные остановки, дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка.