В Гахе реконструирована автодорога Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу

В Гахе реконструирована автодорога протяженностью 12,5 км, соединяющая населенные пункты Ашагы Малах, Гашгачай и Армудлу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ширина реконструированной дороги, соответствующей IV технической категории, составляет 10 метров.

В рамках строительных работ был возведен новый 36-метровый автомобильный мост, соединяющий дороги сел Гашгачай и Армудлу.

На последнем этапе ремонта установлены автобусные остановки, дорожные знаки, нанесены горизонтальные линии дорожной разметки.