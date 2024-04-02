В Гахе реконструирована автодорога Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу

В Гахе реконструирована автодорога протяженностью 12,5 км, соединяющая населенные пункты Ашагы Малах, Гашгачай и Армудлу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, ширина реконструированной дороги, соответствующей IV технической категории, составляет 10 метров.
В рамках строительных работ был возведен новый 36-метровый автомобильный мост, соединяющий дороги сел Гашгачай и Армудлу.
На последнем этапе ремонта установлены автобусные остановки, дорожные знаки, нанесены горизонтальные линии дорожной разметки.