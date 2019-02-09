Первую партию автомобилей "ГАЗ" в Азербайджане выпустят в количестве 600 единиц

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На автозаводе "ГАЗ" в Гаджигабульском промышленном квартале на начальном этапе будет выпускаться около 600 автомобилей.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам председатель правления ОАО Azermash Эмин Ахундов.

"Производственная мощность завода составляет 1 000 автомобилей, в первый год будет выпущено 600 автомобилей. В дополнение к базовым моделям, в ближайшем будущем планируется выпуск автомобилей специального назначения. На втором этапе будут выпускаться автобусы среднего и большого класса", - заявил Ахундов.

Он также отметил, что экспорт продукции завода запланирован в первую очередь в Иран. "С иранской стороной ведутся переговоры. Завод "ГАЗ" вел переговоры об экспорте своей продукции из России в Иран, но экспорт из Азербайджана более выгоден не только с позиции логистики. Мы в то же время сотрудничаем с Ираном в автомобильной промышленности".

По его словам, спрос на автомобили данного типа на азербайджанском рынке составляет примерно тысячу единиц: "Новый завод удовлетворит около 50-60% местного спроса".

Отметим, что сегодня в Гаджигабульском промышленном квартале состоялась церемония закладки фундамента завода по производству автомобилей коммерческого и специального назначения в рамках совместного проекта компании Azermarsh (Азербайджан) и Горьковского автомобильного завода (группа ГАЗ, Россия).