В Гаджигабуле запускается азербайджано-турецкое предприятие по производству удобрений

Совместное азербайджано-турецкое предприятие "АзАгромила" по производству органических удобрений начинает свою деятельность в Гаджигабульском промышленном квартале.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал главный исполнительный директор фабрики Рамазан Карашахин.

Onun sözlərinə görə, məqsəd orqanik mineral tərkibli gübrələrin istehsalı ilə məşğul olmaqdır: "İkinci mərhələdə isə biopestisidlərin istehsalı nəzərdə tutulur. Artıq orqanik mineral gübrələrin istehsalına tam başlanılıb. Hazırda fabrikdə 42 adda məhsul istehsal edilir. Fabrikin tikintisinə yatırılan sərmayə 1 mln manat təşkil edir. İlkin mərhələdə fabrikin illik gücü 6 min ton təşkil edir. Gələcəkdə bu göstəricini 9 min tona çatdırmağa çalışacağıq".

В настоящее время завод производит 42 наименования продукции. В строительство фабрики инвестирован 1 млн манатов. Годовая мощность завода на начальном этапе составляет 6 000 тонн. В будущем мы постараемся довести этот показатель до 9 000 тонн".

Он отметил, что рынок Азербайджана тщательно исследован: "Фабрика сможет обеспечить 50% рынка, а после того как заработает на полную мощность - 70%. Однако в основном на рынке продается импортная продукция. Помимо внутренних продаж, мы хотим выйти на рынки других стран. Ведутся переговоры с Туркменистаном и Узбекистаном. Мы планируем экспортировать 1000 тонн к 2020 году".

Он подчеркнул, что сырье импортируется из России, Турции и Казахстана: "В настоящее время ведутся переговоры об импорте из Китая".

Отечественная продукция запатентована аккредитованной в ЕС организацией Ecotar.