​В Гаджигабульском районе ведутся работы по ремонту моста

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта проводит ремонтные работы на мосту, расположенном на 116-ом км автомобильной дороги Баку - Алят - Газах - государственная граница Грузии.

Как сообщили Report в Азерйолсервис, ремонтные работы ведутся у въезда и выезда с моста, а также на развязках. Планируется укладка асфальтобетонного покрытия на проезжей части моста на площади 10 тыс. кв. м.

Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком и для их своевременного завершения на территорию привлечено достаточное количество рабочей силы и техники.

Отметим, что мост построен в 2002 году, состоит из четырех пролетов, протяженность моста составляет 78 м, ширина - 33,4 м. Проезжая часть моста имеет ширину 26,4 м, высоту - 6,5 м. Движение транспортных средств на одной полосе в связи с ремонтными работами ограничено и перенаправлено на другую полосу.