В Габале устраняются последствия селей

Габалинское эксплуатационное управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана устраняет последствия селей, сошедших на горных реках района.

Габалинское эксплуатационное управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана устраняет последствия селей, сошедших на горных реках района.

Об этом сообщили местному бюро Report сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что согласно плану на 2024 год предусмотрены работа по очистке русла рек (объем работ 574 тыс. м³), текущий ремонт бетонных дамб (1 320 м³), укрепление берегов габионами (150 м³).

С начала года проведены работы объемом 200 м³ по текущему ремонту дамб, 37 м³ - по сооружению габионов, 118 тыс. м³ - по очистке русла рек.

Кроме того, для обеспечения бесперебойной подачи оросительной воды на сельскохозяйственные угодья в текущем году были запланированы работы по очистке от ила каналов объемом 746 тыс. м³, из них выполнена работа объемом 146 тыс. м³.

В настоящее время также проводятся ремонтные работы на водохранилища Хырхатала объемом 30 тыс. м³.