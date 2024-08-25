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В Габале устраняются последствия селей

В Габале устраняются последствия селей Габалинское эксплуатационное управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана устраняет последствия селей, сошедших на горных реках района.
Инфраструктура
25 августа 2024 г. 02:17
В Габале устраняются последствия селей

Габалинское эксплуатационное управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана устраняет последствия селей, сошедших на горных реках района.

Об этом сообщили местному бюро Report сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что согласно плану на 2024 год предусмотрены работа по очистке русла рек (объем работ 574 тыс. м³), текущий ремонт бетонных дамб (1 320 м³), укрепление берегов габионами (150 м³).

С начала года проведены работы объемом 200 м³ по текущему ремонту дамб, 37 м³ - по сооружению габионов, 118 тыс. м³ - по очистке русла рек.

Кроме того, для обеспечения бесперебойной подачи оросительной воды на сельскохозяйственные угодья в текущем году были запланированы работы по очистке от ила каналов объемом 746 тыс. м³, из них выполнена работа объемом 146 тыс. м³.

В настоящее время также проводятся ремонтные работы на водохранилища Хырхатала объемом 30 тыс. м³.

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