В Габале устраняются последствия селей

Габалинское эксплуатационное управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана устраняет последствия селей, сошедших на горных реках района.
Об этом сообщили местному бюро
В ведомстве отметили, что согласно плану на 2024 год предусмотрены работа по очистке русла рек (объем работ 574 тыс. м³), текущий ремонт бетонных дамб (1 320 м³), укрепление берегов габионами (150 м³).
С начала года проведены работы объемом 200 м³ по текущему ремонту дамб, 37 м³ - по сооружению габионов, 118 тыс. м³ - по очистке русла рек.
Кроме того, для обеспечения бесперебойной подачи оросительной воды на сельскохозяйственные угодья в текущем году были запланированы работы по очистке от ила каналов объемом 746 тыс. м³, из них выполнена работа объемом 146 тыс. м³.
В настоящее время также проводятся ремонтные работы на водохранилища Хырхатала объемом 30 тыс. м³.