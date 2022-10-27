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В Габале реконструированы дороги, охватывающие 10 населенных пунктов

В Габале реконструированы дороги, охватывающие 10 населенных пунктов Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструировало в Габалинском районе автодороги местного значения Бунуд-Хазра (5,3 км), Зараган-Айдынгышлаг (3,2 км), Гаджиалылы-Овджуллу-Мамайлы-Байрамкохалы (10,4 км) и Шамлы-Тола (6,1 км) прот
Инфраструктура
27 октября 2022 г. 17:29
В Габале реконструированы дороги, охватывающие 10 населенных пунктов

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструировало в Габалинском районе автодороги местного значения Бунуд-Хазра (5,3 км), Зараган-Айдынгышлаг (3,2 км), Гаджиалылы-Овджуллу-Мамайлы-Байрамкохалы (10,4 км) и Шамлы-Тола (6,1 км) протяженностью 25 км и охватывающие 10 населенных пунктов с населением 13 тысяч человек по четырем направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

На дорогах установлены дорожные знаки и информационные таблички, нанесены горизонтальные линии разметки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə 10 yaşayış məntəqəsini əhatə edən yollar yenidən qurulub

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