В Габале реконструированы дороги, охватывающие 10 населенных пунктов

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструировало в Габалинском районе автодороги местного значения Бунуд-Хазра (5,3 км), Зараган-Айдынгышлаг (3,2 км), Гаджиалылы-Овджуллу-Мамайлы-Байрамкохалы (10,4 км) и Шамлы-Тола (6,1 км) прот

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструировало в Габалинском районе автодороги местного значения Бунуд-Хазра (5,3 км), Зараган-Айдынгышлаг (3,2 км), Гаджиалылы-Овджуллу-Мамайлы-Байрамкохалы (10,4 км) и Шамлы-Тола (6,1 км) протяженностью 25 км и охватывающие 10 населенных пунктов с населением 13 тысяч человек по четырем направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

На дорогах установлены дорожные знаки и информационные таблички, нанесены горизонтальные линии разметки.