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В Габале началась реконструкция автомобильной дороги Бунуд-Хазра

В Габале началась реконструкция автомобильной дороги Бунуд-Хазра Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к реконструкции автомобильной дороги местного значения Бунуд-Хазра протяженностью 5,3 км в Габалинском районе.
Инфраструктура
11 мая 2022 г. 15:08
В Габале началась реконструкция автомобильной дороги Бунуд-Хазра

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к реконструкции автомобильной дороги местного значения Бунуд-Хазра протяженностью 5,3 км в Габалинском районе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство.

По информации, в соответствии с IV технической категорией ширина проезжей части реконструируемой дороги составит 6 метров, ширина дорожного полотна - 10 метров.

В рамках реконструкционных работ в соответствии со "Строительными нормами и правилами" вдоль дороги проводятся работы по выкапыванию непригодного грунта, расширению земляного полотна и извлечению непригодных водопроводных труб. Вместо извлеченных труб будут установлены новые железобетонные водосточные трубы, построены железобетонные вытяжки.

В соответствии с технологической последовательностью на необходимой высоте будут выполнены работы по строительству дорожного основания из оптимальной смеси песка и щебня, затем будут начаты работы по асфальтированию дороги.

Аналогичные реконструкционные работы планируется провести на автомобильных дорогах Зараган-Айдынгышлаг (3,2 км), Гаджиалылы-Овджуллу-Мамайлы-Байрамкохалы (10,4 км) и Шамлы-Тола (6,1 км) на территории Габалинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə Bunud-Həzrə avtomobil yolunun yenidən qurulmasına başlanılıb

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