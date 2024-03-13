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В Гааге презентовали проект Middle Corridor

В Гааге презентовали проект Middle Corridor Сегодня в Гааге по инициативе посольств Азербайджана, Грузии и Казахстана и при поддержке Ассоциации предпринимателей Нидерландов состоялся вебинар, на котором был презентован проект Среднего коридора.
Инфраструктура
13 марта 2024 г. 18:44
В Гааге презентовали проект Middle Corridor

Сегодня в Гааге по инициативе посольств Азербайджана, Грузии и Казахстана и при поддержке Ассоциации предпринимателей Нидерландов состоялся вебинар, на котором был презентован проект Среднего коридора.

Как сообщает Report, участники онлайн встречи, среди которых были свыше 30 нидерландских компаний, представители Всемирного Банка, сотрудники посольств Азербайджана, Грузии и Казахстана в Гааге, руководители Port of Baku и Казахстанской железной дороги, обсудили ход реализации данного проекта, а также его различные экономические, финансовые и политические аспекты.

После состоявшейся в Гааге в октябре прошлого года конференции “Middle Corridor: New Horizons for Europe” данная встреча стала еще одним важным мероприятием по продвижению проекта Среднего коридора в экономических, финансовых и политических кругах Нидерландов, которое осуществляется созданной в Гааге по инициативе послов Азербайджана, Казахстана и Грузии в Нидерландах "Группы послов стран Среднего коридора". В дальнейшем планируется проведение аналогичных презентаций в обеих палатах нидерландского парламента, в правительственных кругах и ассоциациях крупного и среднего о бизнеса данной страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHaaqada “Middle Corridor” layihəsinin təqdimatı keçirilib

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