Число семей, переселенных в I жилой квартал Физули, достигнет 846

В ближайшие месяцы в Физулинский район планируется переселить еще 846 семей.

Число семей, переселенных в первый жилой квартал города Физули, достигнет 846.

Как сообщает Report, об этом сказал советник специального представителя президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Фаиг Гаджиев на конференции "Восстановление и развитие туризма на освобожденных территориях" в Агдаме.

Он отметил, что на сегодняшний день в город Физули вернулись 358 семей, а в село Талыш Тертерского района - 20 семей.

"Масштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях продолжаются в соответствии с I Государственной программой "Великого возвращения", - сказал Гаджиев.