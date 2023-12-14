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Число семей, переселенных в I жилой квартал Физули, достигнет 846

Число семей, переселенных в I жилой квартал Физули, достигнет 846 В ближайшие месяцы в Физулинский район планируется переселить еще 846 семей.
Инфраструктура
14 декабря 2023 г. 12:33
Число семей, переселенных в I жилой квартал Физули, достигнет 846

Число семей, переселенных в первый жилой квартал города Физули, достигнет 846.

Как сообщает Report, об этом сказал советник специального представителя президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Фаиг Гаджиев на конференции "Восстановление и развитие туризма на освобожденных территориях" в Агдаме.

Он отметил, что на сегодняшний день в город Физули вернулись 358 семей, а в село Талыш Тертерского района - 20 семей.

"Масштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях продолжаются в соответствии с I Государственной программой "Великого возвращения", - сказал Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Füzulinin I yaşayış məhəlləsində yaşayan ailələrin sayı 846-ya çatdırılacaq

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