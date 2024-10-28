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В Физули завершается строительство 3 из 4 водных резервуаров

В Физули завершается строительство 3 из 4 водных резервуаров 14:36
Инфраструктура
28 октября 2024 г. 14:57
В Физули завершается строительство 3 из 4 водных резервуаров

В Физули завершается строительство 3 из 4 водных резервуаров (два емкостью 8 500 кубометров и одно 2 500 кубометров).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA)

В настоящее время завершены строительно-монтажные работы, ведутся работы по благоустройству:

"Для обеспечения города Физули питьевой водой строятся два резервуара емкостью 8 500 кубометров и два объемом 2 500 кубометров. Из источника в селе Говшад вода временно подается в резервуар емкостью 100 кубометров, откуда поступает в город Физули. В Физули построен магистральный водопровод протяженностью 10 330 м, одно сооружение по очистке сточных вод, канализационный коллектор протяженностью 1 816 м и др. Кроме того, уже завершено бурение 15 субартезианских скважин".

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Версия на английском языке Construction of 3 out of 4 reservoirs in Fuzuli nearing completion
Версия на азербайджанском языке ADSEA: Füzulidə 4 su anbarından 3-nün tikintisi yekunlaşır

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