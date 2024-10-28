В Физули завершается строительство 3 из 4 водных резервуаров

14:36

В Физули завершается строительство 3 из 4 водных резервуаров (два емкостью 8 500 кубометров и одно 2 500 кубометров).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA)

В настоящее время завершены строительно-монтажные работы, ведутся работы по благоустройству:

"Для обеспечения города Физули питьевой водой строятся два резервуара емкостью 8 500 кубометров и два объемом 2 500 кубометров. Из источника в селе Говшад вода временно подается в резервуар емкостью 100 кубометров, откуда поступает в город Физули. В Физули построен магистральный водопровод протяженностью 10 330 м, одно сооружение по очистке сточных вод, канализационный коллектор протяженностью 1 816 м и др. Кроме того, уже завершено бурение 15 субартезианских скважин".