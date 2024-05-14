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В Физули восстановлены три водохранилища

В Физули восстановлены три водохранилища На территории Физулинского района в рамках комплексных мелиоративно-ирригационных мероприятий на освобожденных территориях были восстановлены и реконструированы три водохранилища в русле реки Кёнделанчай.
Инфраструктура
14 мая 2024 г. 12:11
В Физули восстановлены три водохранилища

На территории Физулинского района в рамках комплексных мелиоративно-ирригационных мероприятий на освобожденных территориях реконструированы три водохранилища в русле реки Кёнделанчай.

Как сообщает сотрудник Report из Физули, об этом сказал журналистам сотрудник Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Атакиши Бабаев.

По его словам, водохранилище Кёнделанчай-1 общим объемом воды 3,9 млн кубометров (полезный объем 3,6 млн кубических метров) было введено в эксплуатацию в 1962 году. В настоящее время там выполнен ряд восстановительных работ.

Он добавил, что введенное в эксплуатацию в 1951 году водохранилище Кёнделанчай-2 имеет общий объем воды 2,1 млн кубометров и высоту плотины 23,35 метра. Основной целью реконструкции является обеспечение стабильного режима работы сооружений и механического оборудования плотины и создание условий для дальнейшей эксплуатации.

На введенном в эксплуатацию в 1980 году водохранилище Ашагы Кёнделанчай общей емкостью 9,5 млн кубометров и высотой плотины 25 метров восстановлено обрушившееся каменное покрытие, установлены дренажная система, контрольно-измерительные приборы и тд.

Бабаев подчеркнул, что водохранилища будут обеспечивать водой 6 300 га сельскохозяйственных площадей на территории Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə üç su anbarı bərpa edilib, 6 min hektar əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin ediləcək

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