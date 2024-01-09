В Физули строятся центральные водохранилища

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана строит в Физули системы внешнего водоснабжения и центральные водохранилища.

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана строит в Физули системы внешнего водоснабжения и центральные водохранилища.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

В агентстве сообщили, что реализация проектов по созданию систем питьевого и сточного водоснабжения на освобожденных территориях интенсивно продолжается в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева. В настоящий момент реализуется первый этап проекта по созданию систем питьевого водоснабжения, сточных и дождевых вод города Физули.

Проект рассчитан на удовлетворение потребностей 50 тысяч человек в городе Физули с учетом перспективного развития до 2040 года.

Для обеспечения города Физули стабильной питьевой водой в селе Зергер Физулинского района строятся центральные водохранилища общей емкостью 20 тыс. кубометров. Завершено строительство магистрального водопровода протяженностью 10,7 км, обеспечивающего подачу воды из источника в город.

В рамках проекта в городе Физули будет построено 103 км сетей питьевой, 87 км сточных и 100 км дождевой вод. Для очистки сточных вод будет построена очистительная установка производительностью 15 тыс. кубометров в сутки. Новая инфраструктура, созданная в городе Физули, будет управляться на основе системы "умная вода".