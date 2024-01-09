О нас

В Физули строятся центральные водохранилища

В Физули строятся центральные водохранилища Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана строит в Физули системы внешнего водоснабжения и центральные водохранилища.
Инфраструктура
9 января 2024 г. 15:35
В Физули строятся центральные водохранилища

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана строит в Физули системы внешнего водоснабжения и центральные водохранилища.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

В агентстве сообщили, что реализация проектов по созданию систем питьевого и сточного водоснабжения на освобожденных территориях интенсивно продолжается в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева. В настоящий момент реализуется первый этап проекта по созданию систем питьевого водоснабжения, сточных и дождевых вод города Физули.

Проект рассчитан на удовлетворение потребностей 50 тысяч человек в городе Физули с учетом перспективного развития до 2040 года.

Для обеспечения города Физули стабильной питьевой водой в селе Зергер Физулинского района строятся центральные водохранилища общей емкостью 20 тыс. кубометров. Завершено строительство магистрального водопровода протяженностью 10,7 км, обеспечивающего подачу воды из источника в город.

В рамках проекта в городе Физули будет построено 103 км сетей питьевой, 87 км сточных и 100 км дождевой вод. Для очистки сточных вод будет построена очистительная установка производительностью 15 тыс. кубометров в сутки. Новая инфраструктура, созданная в городе Физули, будет управляться на основе системы "умная вода".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli şəhərində mərkəzi su anbarları tikilir

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi