В Физули проинспектирован ряд строящихся объектов

Члены рабочей группы по вопросам градостроительства при межведомственном центре Координационного штаба проинспектировали ряд строящихся в Физули объектов.

Члены рабочей группы по вопросам градостроительства при межведомственном центре Координационного штаба проинспектировали ряд строящихся в Физули объектов.

Как сообщает Report, они осмотрели строящееся Узбекистаном здание полной средней школы и строящийся Казахстаном детский творческий центр имени Курмангазы.

Также были осмотрены дома, строящиеся в Физули Государственным агентством жилищного строительства (MIDA).

Сегодня в Физулинском международном аэропорту прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства при межведомственном центре Координационного штаба.