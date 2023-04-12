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В Физули проинспектирован ряд строящихся объектов

В Физули проинспектирован ряд строящихся объектов Члены рабочей группы по вопросам градостроительства при межведомственном центре Координационного штаба проинспектировали ряд строящихся в Физули объектов.
Инфраструктура
12 апреля 2023 г. 15:12
В Физули проинспектирован ряд строящихся объектов

Члены рабочей группы по вопросам градостроительства при межведомственном центре Координационного штаба проинспектировали ряд строящихся в Физули объектов.

Как сообщает Report, они осмотрели строящееся Узбекистаном здание полной средней школы и строящийся Казахстаном детский творческий центр имени Курмангазы.

Также были осмотрены дома, строящиеся в Физули Государственным агентством жилищного строительства (MIDA).

Сегодня в Физулинском международном аэропорту прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства при межведомственном центре Координационного штаба.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə inşa edilən bir sıra yerlərə baxış keçirilib

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