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В Физули, Агдаме, Ходжавенде и Тертере будут построены 16 тыс. домов

В Физули, Агдаме, Ходжавенде и Тертере будут построены 16 тыс. домов В 2022-2026 гг. в Физули, Агдаме, Ходжавенде и Тертере планируется построить 15 999 домов.
Инфраструктура
16 февраля 2023 г. 12:35
В Физули, Агдаме, Ходжавенде и Тертере будут построены 16 тыс. домов

В 2022-2026 гг. в Физули, Агдаме, Ходжавенде и Тертере планируется построить 15 999 домов.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов на заседании рабочей группы по градостроительству, состоявшемся в Агдаме.

"Первым был утвержден генплан Агдама и поэтому здесь будут построены несколько пилотных проектов. В том числе началось проектирование двух жилых кварталов, запланированы еще два проекта. Эти проекты будут поэтапно реализовываться с 2023 года. До 2026 года поставлен ряд экономических целей. В Физулинском, Агдамском, Ходжавендском и Тертерском районах реализуются многочисленные инфраструктурные проекты. Формируются рабочие группы по проектам, фундамент которых был заложен президентом", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli, Ağdam, Xocavənd və Tərtərdə 16 min ev tikiləcək

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