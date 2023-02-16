В Физули, Агдаме, Ходжавенде и Тертере будут построены 16 тыс. домов

В 2022-2026 гг. в Физули, Агдаме, Ходжавенде и Тертере планируется построить 15 999 домов.

В 2022-2026 гг. в Физули, Агдаме, Ходжавенде и Тертере планируется построить 15 999 домов.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов на заседании рабочей группы по градостроительству, состоявшемся в Агдаме.

"Первым был утвержден генплан Агдама и поэтому здесь будут построены несколько пилотных проектов. В том числе началось проектирование двух жилых кварталов, запланированы еще два проекта. Эти проекты будут поэтапно реализовываться с 2023 года. До 2026 года поставлен ряд экономических целей. В Физулинском, Агдамском, Ходжавендском и Тертерском районах реализуются многочисленные инфраструктурные проекты. Формируются рабочие группы по проектам, фундамент которых был заложен президентом", - отметил он.