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    Въезд в поселок Зыг временно закрыт - ФОТО/ВИДЕО

    Причина связана со строительством кольца

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В рамках проекта реконструкции автомобильной дороги Зыг-Говсан при въезде в поселок Зыг строится новое кольцо.

    Об этом Report сообщили из ОАО "Азеравтойол".

    Отмечается, что в связи с этим въезд в поселок Зыг был закрыт на короткое время. Владельцы транспортных средств могут въезжать в поселок через говсанскую и сураханскую дороги.

    Строительство нового дорожного кольца обеспечит более удобное и безопасное движение автомобилей. Кольцо соединит автомобильные дороги Зыг-Говсан и Зыг-Сураханы. Для этого также реконструируется часть действующей дороги.

    Также строится новая пролегающая к кольцу дорога, которая позволит автомобилям выезжать с дороги Зыг-аэропорт на трассы Зыг-Говсан и Зыг-Сураханы, благодаря чему водители смогут сократить путь. 

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