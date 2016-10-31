Въезд в поселок Зыг временно закрыт - ФОТО/ВИДЕО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В рамках проекта реконструкции автомобильной дороги Зыг-Говсан при въезде в поселок Зыг строится новое кольцо.

Об этом Report сообщили из ОАО "Азеравтойол".

Отмечается, что в связи с этим въезд в поселок Зыг был закрыт на короткое время. Владельцы транспортных средств могут въезжать в поселок через говсанскую и сураханскую дороги.

Строительство нового дорожного кольца обеспечит более удобное и безопасное движение автомобилей. Кольцо соединит автомобильные дороги Зыг-Говсан и Зыг-Сураханы. Для этого также реконструируется часть действующей дороги.

Также строится новая пролегающая к кольцу дорога, которая позволит автомобилям выезжать с дороги Зыг-аэропорт на трассы Зыг-Говсан и Зыг-Сураханы, благодаря чему водители смогут сократить путь.