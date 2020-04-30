​Въезд на круг 20 Января ограничивается

В рамках работ по реконструкции дороги Баку-Сумгайыт 30 апреля и 1 мая будет ограничено движение от Московского проспекта до круга 20 Января в направлении выезда из города.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться главной дорогой Московского проспекта, а также направлениями Московский проспект – улица Джавадхана – круг 3-й мкр; Тбилисский проспект – улица Адбдулвахаба Саламзаде – улица Джейхуна Салимова – круг 3 мкр, откуда могут выезжать на второстепенную дорогу Московского проспекта через улицы Асифа Магеррамова и Ровшана Джафарова.

Отметим, что 2 и 3 мая будет ограничено движение от Московского проспекта до круга 20 Января в направлении города.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться главной дорогой Московского проспекта и Бакинской кольцевой-1, а также через Алатава – ул. Дадаша Буньядзаде, Алатава – ул. Музаффара Гасанова для въезда на круг 20 Января и движения по другим направлениям.