В Европе снимают запрет на полеты Boeing 737 MAX

Ранее Минтранс Канады дал разрешение на возобновление коммерческих полетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны с 20 января

Европейское агентство по авиационной безопасности намерено на следующей неделе одобрить разрешение на полеты Boeing 737 MAX, которые были приостановлены около полутора лет назад после двух авиакатастроф этих самолетов.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило агентство France-Presse со ссылкой на исполнительного директора организации Патрика Кая.

"Мы планируем опубликовать [директиву по летной годности] на следующей неделе. С нашей точки зрения, Boeing 737 MAX снова сможет летать [в Европе] со следующей недели", - приводит его слова агентство.

Днем ранее Минтранс Канады дал разрешение на возобновление коммерческих полетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны с 20 января.