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В Европе снимают запрет на полеты Boeing 737 MAX

В Европе снимают запрет на полеты Boeing 737 MAX Ранее Минтранс Канады дал разрешение на возобновление коммерческих полетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны с 20 января
Инфраструктура
19 января 2021 г. 17:22
В Европе снимают запрет на полеты Boeing 737 MAX

Европейское агентство по авиационной безопасности намерено на следующей неделе одобрить разрешение на полеты Boeing 737 MAX, которые были приостановлены около полутора лет назад после двух авиакатастроф этих самолетов.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило агентство France-Presse со ссылкой на исполнительного директора организации Патрика Кая.

"Мы планируем опубликовать [директиву по летной годности] на следующей неделе. С нашей точки зрения, Boeing 737 MAX снова сможет летать [в Европе] со следующей недели", - приводит его слова агентство.

Днем ранее Минтранс Канады дал разрешение на возобновление коммерческих полетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны с 20 января.

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Версия на английском языке EU regulator to clear Boeing 737 MAX flights next week

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