В Евлахе вышедшего на пути мужчину сбил поезд

Скоростной поезд Агстафа-Баку в Евлахском районе сбил вышедшего на железнодорожные пути мужчину.

Скоростной поезд Агстафа-Баку в Евлахском районе сбил вышедшего на железнодорожные пути мужчину.

Как передает Report , об этом сообщили в ОАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, сегодня в 20:28 скоростной пассажирский поезд, следовавший по маршруту Агстафа-Баку, во время движения на Евлахском участке сбил мужчину средних лет, вышедшего на пути.

"Хотя машинист применил экстренное торможение, столкновение оказалось неизбежным. Сотрудники станции немедленно вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи, однако мужчина от полученных тяжелых травм скончался.

АЖД выражает глубокие соболезнования семье покойного и еще раз призывает людей пересекать железнодорожные пути только в установленных местах и пешеходных переходах, воздерживаться от действий, подвергающих их жизнь риску. Соблюдение правил - долг каждого гражданина, и их нарушение влечет за собой административную ответственность", - отмечается в сообщении.