В этом году в регионах планируется бурение 300 субартезианских скважин - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях обеспечения проектирования и бурения в 2019 году 300 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей в 254 населенных пунктах (список прилагается) 41 города и района с населением около 736 тысяч человек и используемых для посевов приусадебных земельных участков, удовлетворения потребностей новоорошаемых земель в оросительной воде, а также населения – в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.27 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 21 млн манатов.

В распоряжении говорится, что стремительное развитие экономики Азербайджана в результате осуществляемой в последние годы в нашей республике социально-экономической политики способствовало коренным преобразованиям в ненефтяном секторе, так же, как и в других отраслях. Расширение орошаемых земельных площадей в регионах, создание основанных на прогрессивных технологиях агропарков, современных животноводческих комплексов, крупных фермерских хозяйств сыграли особую роль в достижении успехов, и в настоящее время эта работа успешно продолжается.

С этой целью для еще большего развития производства сельскохозяйственной продукции в стране был построен и сдан в эксплуатацию ряд крупных объектов водного хозяйства стратегического значения, в посевной оборот включены десятки тысяч гектаров новоорошаемых площадей, улучшено обеспечение водой существующих орошаемых земель, в то же время обеспечены питьевой водой районные центры и прилегающие к ним населенные пункты.

В 2013-2017 годах для обеспечения оросительной водой посевных площадей в 611 населенных пунктах по 40 городам и районам страны с населением около 1,4 миллиона человек, используемых для посевов приусадебных земельных участков и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде за счет средств, выделенных из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, было пробурено 1107 субартезианских скважин. А в 2018 году для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей в 248 населенных пунктах 38 городов и районов страны с населением около 597 тысяч человек и используемых для посевов приусадебных земельных участков, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде было пробурено 300 субартезианских скважин, а в Агдамском районе, где источник оросительной воды остался в оккупационной зоне, в настоящее время осуществляются буровые работы дополнительно на 35 субартезианских скважинах.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.