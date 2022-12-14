В Пираллахинском районе Баку отремонтированы три улицы общей протяженностью 4,6 км

В соответствии с Инвестиционной программой Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, в этом году в Пираллахинском районе Баку были отремонтированы три улицы общей протяженностью 4,6 км.

В соответствии с Инвестиционной программой Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в этом году в Пираллахинском районе Баку были отремонтированы три улицы общей протяженностью 4,6 км.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, ремонтные работы были проведены на улицах Камиля Рзаева протяженностью 2260 метров, Явера Алиева протяженностью 1760 метров и на дорогах 39-го квартала протяженностью 580 метров.

Деформированный непригодный асфальт заменен новым, проведены работы по нанесению горизонтальных линий разметки.

В соответствии с Инвестиционной программой, планируется провести ремонтные работы и на других улицах и дорогах, нуждающихся в ремонте.