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В Пираллахинском районе Баку отремонтированы три улицы общей протяженностью 4,6 км

В Пираллахинском районе Баку отремонтированы три улицы общей протяженностью 4,6 км В соответствии с Инвестиционной программой Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, в этом году в Пираллахинском районе Баку были отремонтированы три улицы общей протяженностью 4,6 км.
Инфраструктура
14 декабря 2022 г. 13:41
В Пираллахинском районе Баку отремонтированы три улицы общей протяженностью 4,6 км

В соответствии с Инвестиционной программой Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в этом году в Пираллахинском районе Баку были отремонтированы три улицы общей протяженностью 4,6 км.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, ремонтные работы были проведены на улицах Камиля Рзаева протяженностью 2260 метров, Явера Алиева протяженностью 1760 метров и на дорогах 39-го квартала протяженностью 580 метров.

Деформированный непригодный асфальт заменен новым, проведены работы по нанесению горизонтальных линий разметки.

В соответствии с Инвестиционной программой, планируется провести ремонтные работы и на других улицах и дорогах, нуждающихся в ремонте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Pirallahı rayonunda bu il uzunluğu 4,6 km olan üç küçə təmir olunub

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