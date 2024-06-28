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В этом году в Джебраиле планируется сдать 33 жилых здания 

В этом году в Джебраиле планируется сдать 33 жилых здания  В этом году в городе Джебраиле планируется сдать 33 жилых здания на 712 квартир.
Инфраструктура
28 июня 2024 г. 16:01
В этом году в Джебраиле планируется сдать 33 жилых здания 

В этом году в городе Джебраиле планируется сдать 33 жилых здания на 712 квартир.

Об этом Report сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев.

Он также добавил, что в этом году запланировано переселение жителей в село Хоровлу.

"Сейчас основные строительные работы ведутся в селе Шукюрбейли Джебраильского района, селах Зиланлы и Махрузлу Губадлинского района, а также в центре города Зангилана", - сказал В.Гаджиев.

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Версия на английском языке 33 residential buildings to be constructed in Azerbaijan's Jabrayil
Версия на азербайджанском языке Bu il Cəbrayıl şəhərində 33 yaşayış binasının təhvil verilməsi planlaşdırılır

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