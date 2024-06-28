В этом году в Джебраиле планируется сдать 33 жилых здания 

В этом году в городе Джебраиле планируется сдать 33 жилых здания на 712 квартир.
Об этом Report сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев.
Он также добавил, что в этом году запланировано переселение жителей в село Хоровлу.
"Сейчас основные строительные работы ведутся в селе Шукюрбейли Джебраильского района, селах Зиланлы и Махрузлу Губадлинского района, а также в центре города Зангилана", - сказал В.Гаджиев.