В этом году в Джебраиле планируется сдать 33 жилых здания

В этом году в городе Джебраиле планируется сдать 33 жилых здания на 712 квартир.

В этом году в городе Джебраиле планируется сдать 33 жилых здания на 712 квартир.

Об этом Report сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев.

Он также добавил, что в этом году запланировано переселение жителей в село Хоровлу.

"Сейчас основные строительные работы ведутся в селе Шукюрбейли Джебраильского района, селах Зиланлы и Махрузлу Губадлинского района, а также в центре города Зангилана", - сказал В.Гаджиев.