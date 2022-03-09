В этом году в Баку организовано 85 новых пешеходных переходов

В январе-феврале этого года на улицах и проспектах Баку организовано 85 новых одноуровневых пешеходных переходов и обновлено 406 пешеходных переходов.

В январе-феврале этого года на улицах и проспектах Баку организовано 85 новых одноуровневых пешеходных переходов и обновлено 406 пешеходных переходов.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно сообщению, шесть из них оборудованы желтыми сигнальными фонарями (фонари Белиши). На 11 пунктах на светофорах установлены пешеходные секции. На дорогах установлено около 1 200 дорожных знаков. На 27 пунктах созданы парковочные места для более 270 автомобилей. На основании обращений граждан и проведенных анализов по 51 адресу организованы автобусные остановки.