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В этом году в Баку организовано 85 новых пешеходных переходов

В этом году в Баку организовано 85 новых пешеходных переходов В январе-феврале этого года на улицах и проспектах Баку организовано 85 новых одноуровневых пешеходных переходов и обновлено 406 пешеходных переходов.
Инфраструктура
9 марта 2022 г. 11:26
В этом году в Баку организовано 85 новых пешеходных переходов

В январе-феврале этого года на улицах и проспектах Баку организовано 85 новых одноуровневых пешеходных переходов и обновлено 406 пешеходных переходов.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно сообщению, шесть из них оборудованы желтыми сигнальными фонарями (фонари Белиши). На 11 пунктах на светофорах установлены пешеходные секции. На дорогах установлено около 1 200 дорожных знаков. На 27 пунктах созданы парковочные места для более 270 автомобилей. На основании обращений граждан и проведенных анализов по 51 адресу организованы автобусные остановки.

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